Os convocados da seleção para jogos contra Chile, Argentina e Peru nas eliminatórias da Copa de 2022

Confira a lista de jogadores convocados pelo técnico Tite para as próximas partidas do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar

O Brasil está de volta para a disputa das Eliminatórias. A última vez que a seleção brasileira havia atuado pela competição foi em junho antes da disputa da Copa América, na ocasião, a seleção venceu o Equador no Beira-Rio e o Paraguai em Assunção.

Com relação à última convocação da Copa América, várias jogadores conhecidos foram chamados, como os goleiros: Alisson, Ederson e Weverton. Além dos velhos conhecidos da seleção, como Neymar, Casemiro, Firmino e Gabriel Jesus, também foram lembrados. Fred, um dos volantes de confiança de Tite, foi convocado também.

A lista também conta com algumas novidades. A principal delas são as convocações de atletas que conquistaram o ouro nas Olimpíadas de Tóquio, foram eles: Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Claudinho, Matheus Cunha e, até mesmo o atacante Richarlison.

Outro jogador que chamou atenção foi a convocação do atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, que disputou a Copa América com a seleção brasileira. Pela primeira vez podemos ver o atacante do Leeds United, Raphinha, que participou do acesso do time para a Premier League.

Vale lembrar, que a Fifa determinou que as próximas duas rodadas das Eliminatórias, serão disputas com três partidas, para repor algumas partidas adiadas ainda em 2020. Com isso o Brasil se prepara para enfrentar: Chile, Argentina e Peru.

Quem foi convovado para a seleção brasileira?

Goleiros

Alisson - Liverpool

Ederson - Manchester City

Weverton - Palmeiras

Laterais

Dani Alves - São Paulo

Danilo - Juventus

Alex Sandro - Juventus

Guilherme Arana - Atlético-MG

Zagueiros

Éder Militão - Real Madrid

Lucas Veríssimo - Benfica

Marquinhos - Paris Saint-Germain

Thiago Silva - Chelsea

Meias

Bruno Guimarães - Olympique de Lyon

Casemiro - Real Madrid

Claudinho - Zenit

Éverton Ribeiro - Flamengo

Fabinho - Liverpool

Fred - Manchester United

Lucas Paquetá - Olympique de Lyon

Atacantes

Roberto Firmino - Liverpool

Gabi - Flamengo

Gabriel Jesus - Manchester City

Matheus Cunha - Hertha Berlim

Neymar - Paris Saint-Germain

Raphinha - Leeds United

Richarlison - Everton

Quando serão os próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias?

O Brasil está com 100% de aproveitamento na competição. A última vez que o Brasil entrou em campo pelas Eliminatórias foi no dia 8 de junho, onde derrotou o Paraguai por 2 a 0 , no Defensores del Chaco, em Assunção.

Agora, o próximo compromisso da seleção será no dia 2 de setembro, contra o Chile, no Monumental, em Santiago. O duelo está marcado para às 22h (horário de Brasília). Veja aqui os próximos confrontos do Brasil .