Os jogos do Flamengo vão passar no Facebook?

Sem TV aberta, clube carioca estuda possibilidade de transmitir duelo contra o Boavista via Facebook

Sem acordo e em meio à troca de acusações com a Rede Globo, o anunciou na última sexta-feira (26) que vai transmitir o jogo contra o Boavista, na próxima quarta-feira (1), pela , em seu canal oficial do Youtube, a FlaTV, mas desde que não haja impedimento após a Globo entrar com ação judicial.

Em meio a indefinição, o clube ainda estuda a possibilidade de realizar a transmissão do duelo pelo Facebook, e mantém conversas com produtoras que poderão dar o suporte na parte técnica.

"Precisamos democratizar o acesso ao conteúdo e à informação. Não há vida no futuro se a não entendermos o que está acontecendo no mundo. Casamento arranjado não funciona. A gente quer que o rubro-negro na , no Acre e nos veja o jogo e nossos esforços são via streaming. A ideia é essa, seria uma forma de homenagear a MP [Medida Provisória 984]", defendeu Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vice de relações externas.

Medida Provisória protege o Flamengo

O Flamengo se apóia na Medida Provisória (MP) 984, que dá autonomia aos clubes de transmitirem os próprios jogos como mandantes desde que não exista um acordo firmado anteriormente pelos direitos de transmissão.

No entanto, apesar do não ter chegado a um acerto com a Rede Globo, a emissora entrou na Justiça exigindo R$ 2 milhões como multa se o clube transmitir qualquer partida do estadual, alegando ter contrato com os outros clubes do Estadual sob as regras originais da Lei Pelé.

"Como se passa a demonstrar, a Medida Provisória editada é assustadoramente inconstitucional. Custa a crer que tenha sido editada de forma tão irresponsável. Note-se bem: a discussão sobre a melhor forma de alocar os direitos de transmissão de um evento esportivo é legítima e precisa ser feita. O que não se pode admitir em ordenamentos jurídicos sérios é que isso se dê numa canetada para beneficiar aliados, sem qualquer debate sobre o tema. E muito menos que a nova legislação possa afetar contratos e atos jurídicos perfeitos anteriormente celebrados", diz um trecho da ação da Globo.

Em resposta, o vice-presidente Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, lamentou a ação da Globo contra o clube.

"Flamengo lamenta que a Rede Globo tenha tomado essa posição de ir ao Judiciário contra um parceiro, que tem o direito adquirido e reconhecido por lei, que é o direito de passar os jogos em que é mandante. O Flamengo não tem contrato com a Rede Globo. O que a Rede Globo tem são os direitos legais de transmissão dos outros times do . Então, ela tem o direito legal de passar os jogos em que eles são mandantes. Isso não colide com o direito do Flamengo. O Flamengo tem direito adquirido e está do lado da população."

FlaTV vai passar Flamengo x Boavista?

Em nota oficial, o Flamengo confirmou que transmitirá a partida contra o Boavista, na quarta-feira (1), em seu canal no Youtube, a FlaTV.

O jogo será válido pela quinta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.

Os torcedores, poderão acompanhar a programação pela internet, começando a assistir à transmissão da FlaTV ao vivo, direto do estádio Maracanã, a partir de duas horas antes da partida.