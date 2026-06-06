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Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Os Estados Unidos incomodam os jogadores do Irã com uma medida irritante

Irã x Nova Zelândia
Irã
Nova Zelândia
Copa do Mundo

A seleção iraniana enfrentará restrições de viagem excepcionais durante a Copa do Mundo. De acordo com o embaixador iraniano no México, a equipe só poderá entrar temporariamente no país para disputar partidas nos Estados Unidos e deverá partir imediatamente após o término dos jogos.

Devido às tensões persistentes no Oriente Médio, o Irã decidiu permanecer no México durante toda a Copa do Mundo. Inicialmente, a intenção era que a seleção realizasse um estágio de treinamento no Arizona, mas esses planos foram cancelados. A equipe deve chegar ao México no domingo.

As restrições de viagem criam uma situação incomum. De acordo com o embaixador iraniano, os jogadores e a comissão técnica podem entrar nos Estados Unidos pela manhã nos dias de jogo, mas devem retornar ao México ainda no mesmo dia. Por isso, o Irã não terá uma base fixa em território americano durante o torneio.

Além dos desafios logísticos, a delegação iraniana também enfrentou, nas últimas semanas, incertezas quanto aos vistos necessários. Por muito tempo, não ficou claro se todos os jogadores e membros da comissão técnica receberiam permissão para viajar aos Estados Unidos para os jogos da Copa do Mundo.

Na sexta-feira, ficou claro que todos os jogadores da seleção iraniana para a Copa do Mundo já possuem um visto válido. Com isso, a participação da seleção nas partidas da fase de grupos nos Estados Unidos está garantida.

Copa do Mundo
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No entanto, isso não se aplica a parte da comissão técnica. De acordo com a agência de notícias iraniana Tasnim, doze membros da comissão técnica ainda aguardam um visto. Entre eles estão, entre outros, o gerente da equipe, representantes do Ministério das Relações Exteriores e o assessor de imprensa da equipe.

Os membros da comissão técnica em questão viajarão no sábado com a seleção para Tijuana. A partir da cidade fronteiriça mexicana, eles esperam apresentar um novo pedido para obter acesso aos Estados Unidos.

O Irã estreia na Copa do Mundo em 15 de junho com uma partida da fase de grupos contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Em seguida, estão programados confrontos contra a Bélgica, em 21 de junho, também em Los Angeles, e contra o Egito, em 26 de junho, em Seattle.

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