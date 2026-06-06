Os Estados Unidos incomodam os jogadores do Irã com uma medida irritante

A seleção iraniana enfrentará restrições de viagem excepcionais durante a Copa do Mundo. De acordo com o embaixador iraniano no México, a equipe só poderá entrar temporariamente no país para disputar partidas nos Estados Unidos e deverá partir imediatamente após o término dos jogos.

Devido às tensões persistentes no Oriente Médio, o Irã decidiu permanecer no México durante toda a Copa do Mundo. Inicialmente, a intenção era que a seleção realizasse um estágio de treinamento no Arizona, mas esses planos foram cancelados. A equipe deve chegar ao México no domingo.

As restrições de viagem criam uma situação incomum. De acordo com o embaixador iraniano, os jogadores e a comissão técnica podem entrar nos Estados Unidos pela manhã nos dias de jogo, mas devem retornar ao México ainda no mesmo dia. Por isso, o Irã não terá uma base fixa em território americano durante o torneio.

Além dos desafios logísticos, a delegação iraniana também enfrentou, nas últimas semanas, incertezas quanto aos vistos necessários. Por muito tempo, não ficou claro se todos os jogadores e membros da comissão técnica receberiam permissão para viajar aos Estados Unidos para os jogos da Copa do Mundo.

Na sexta-feira, ficou claro que todos os jogadores da seleção iraniana para a Copa do Mundo já possuem um visto válido. Com isso, a participação da seleção nas partidas da fase de grupos nos Estados Unidos está garantida.

No entanto, isso não se aplica a parte da comissão técnica. De acordo com a agência de notícias iraniana Tasnim, doze membros da comissão técnica ainda aguardam um visto. Entre eles estão, entre outros, o gerente da equipe, representantes do Ministério das Relações Exteriores e o assessor de imprensa da equipe.

Os membros da comissão técnica em questão viajarão no sábado com a seleção para Tijuana. A partir da cidade fronteiriça mexicana, eles esperam apresentar um novo pedido para obter acesso aos Estados Unidos.

O Irã estreia na Copa do Mundo em 15 de junho com uma partida da fase de grupos contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Em seguida, estão programados confrontos contra a Bélgica, em 21 de junho, também em Los Angeles, e contra o Egito, em 26 de junho, em Seattle.