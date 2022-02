Brasil x Argentina: Fifa decide remarcar jogo suspenso, multa seleções e suspende argentinos

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (14) que o jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, interrompido por agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), terá de ser realizado novamente em uma nova data e local.

A entidade comunicou que deverá decidir uma nova data em breve, mas que a partida será realizada em campo neutro. Dessa forma, o jogo poderá ser remarcado para a Data Fifa de junho.

Vale lembrar que Brasil e Argentina queriam os pontos da partida, ou seja, não disputar um novo duelo. A Conmebol, por sua vez, defendia a ideia da partida ser realizada novamente. As entidades podem recorrer da decisão da Fifa no Comitê de Apelação da própria organização ou no Tribunal Arbitral do Esporte, considerado a Suprema Corte do esporte.

A Fifa, além disso, apontou punições para cada associação. A CBF foi multada em 550 francos suíços (aproximadamente R$ 3,1 milhões) pelas falhas, invasão de campo e falta de organização na partida, que foi realizada na Neo Química Arena, em São Paulo.

A AFA foi multada em 250 mil francos suíços (cerca de R$ 1,4 milhão) por seus jogadores (Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía) burlarem as regras sanitárias para entrarem no Brasil.

Para completar, os jogadores argentinos foram suspensos por dois jogos nas competições da Fifa e, por isso, terão que cumprir a suspensão nas próximas partidas das Eliminatórias, em março.

O que aconteceu na partida entre Brasil x Argentina?

A partida foi interrompida por agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no dia 5 de setembro de 2021, ainda no primeiro tempo. Isto porque, a agência solicitava a retirada de quatros jogadores argentinos, que deveriam ter cumprido uma quarentena ao entrar no Brasil para o duelo.

No entanto, segundo a agência, os jogadores mentiram na documentação ao afirmar que não estiveram no Reino Unido. Diante disso, os agentes da Anvisa interromperam a partida para retirar o quarteto do campo. Porém, os jogadores envolvidos e todos os membros da delegação argentina se retiraram do jogo.

Após uma hora de paralisação, a Conmebol confirmou a suspensão da partida, deixando a decisão nas mãos da Fifa que, por sua vez, decidiu para a remarcação do duelo.

Brasil e Argentina já garantiram vaga na próxima Copa do Mundo, que acontece no Qatar. A seleção de Tite volta a entrar em campo contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias, nos dias 24 e 29 de março, enquanto a Argentina encara a Venezuela e Equador.

Veja o comunicado da Fifa:

O Comitê Disciplinar da Fifa anunciou suas decisões em relação ao jogo suspenso Brasil x Argentina no dia 5 de setembro de 2021 pelas eliminatórias para a Copa do Mundo Catar 2022.

Após uma minuciosa investigação dos vários elementos factuais com base nas regulamentações aplicáveis, o Comitê Disciplinar da Fifa decidiu que a partida deve ser jogada novamente em data e local a serem decididos pela Fifa.

Além disso, o Comitê Disciplinar da Fifa concluiu que a suspensão da partida foi causada por uma série de falhas nas respectivas responsabilidades e/ou obrigações das partes envolvidas relacionadas ao jogo em questão.

Por essa razão, o Comitê Disciplinar da Fifa decidiu também:

1. Condenar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a pagar uma multa de 500 mil francos suíços por infrações relacionadas à ordem e segurança;

2. Condenar a Associação de Futebol Argentino (AFA) a pagar uma multa de 200 mil francos suíços pelo não cumprimento de suas obrigações em termos de ordem e segurança, de preparação e de participação na partida;

3. Condenar a CBF e a AFA a pagarem, cada uma, uma multa de 50 mil francos suíços como resultado da suspensão da partida;

4. Suspender os jogadores argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero por dois (2) jogos cada um por não cumprirem com o Protocolo Internacional de Retorno ao Futebol da Fifa.

As decisões do Comitê Disciplinar da Fifa foram notificadas hoje às partes envolvidas.