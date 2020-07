Os clássicos que podem acontecer na fase final da Liga dos Campeões 2019/20

Real Madrid pode enfrentar a Juventus de Cristiano Ronaldo nas quartas de final; confira outras possibilidades nesta reta final da Champions League

A Uefa definiu o caminho até a final da Liga dos Campeões 2019/20 para os 12 times que ainda estão vivos na competição. A competição volta a ser disputada no dia 7 de agosto, com o início do complemento das partidas das oitavas de final. A grande final acontece no dia 23 de agosto.

Com o sorteio das quartas de final e também das semifinais, já é possível imaginar grandes clássicos e duelos que podem ficar marcados na história da competição.

Confira alguns grandes confrontos que podem acontecer nas quartas, semi e até na grande final da Liga dos Campeões.

x Cristiano Ronaldo nas quartas de final

O Real Madrid pode enfrentar um dos seus maiores ídolos nas quartas de final da Liga dos Campeões. A combinação entre Real Madrid e Cristiano Ronaldo foi uma das mais vitoriosas da história da competição.

O atacante português anotou 105 gols com a camisa merengue no torneio europeu. Real Madrid e Cristiano Ronaldo conquistaram quatro títulos da Liga dos Campeões juntos.

Desde a temporada 2018/19 na , Cristiano Ronaldo ainda não enfrentou seu ex-clube. Para este confronto acontecer, o Real Madrid precisa se classificar contra o e a Juventus vencer o pelas oitavas de final.

Real Madrid x na semifinal

Um dos maiores clássicos do mundo pode voltar a acontecer na Liga dos Campeões após nove anos. Desde a temporada 2010/11, Real Madrid e Barcelona não se enfrentam pela competição europeia.

El Classico pode acontecer na semifinal 1 da atual edição. Para que o confronto aconteça, os dois time devem ainda se classificar nas oitavas de final e, posteriormente, nas quartas de final.

No último Real x Barça na Champions, o time catalão levou a melhor. O confronto também foi válido pela semifinal daquela Liga dos Campeões. No jogo de ida, Messi deu show no Santiago Bernabéu e o Barcelona venceu por 2 a 0. Na volta, empate por 1 a 1 no Camp Nou.

Manchester City x na semifinal

Do mesmo lado de Real Madrid e Barcelona estão os ingleses Manchester City e Chelsea. O duelo entre Citizens e Blues pode acontecer pela primeira vez na Liga dos Campeões.

O caminho ainda é longo para este possível confronto. O City ainda precisa confirmar sua classificação contra o Real Madrid após vencer o primeiro jogo das oitavas. O Chelsea, por outro lado, teria que reverter uma vantagem de 3 a 0 do . Os times ainda teriam que vencer seus respectivos jogos das quartas de final.

Juventus x na semifinal

Ainda do mesmo lado da chave dos times anteriormente citados, bianconeri e napolitanos podem se enfrentar pela primeira na Liga dos Campeões. O último confronto entre as duas equipes rendeu o título da Copa da para o Napoli.

A Juve teria que avançar contra o Lyon nas oitavas de final, assim como o Napoli diante do Barcelona. E, claro, os times deveriam avançar nas quartas de final para que um dos maiores clássicos italianos seja disputado.

Clássicos nacionais na decisão

A possibilidade de um clássico entre times de um mesmo país na grande final, no dia 23 de agosto, é possível. Diversos confrontos são possíveis entre times da , , e Itália. Confira:

Final espanhola: Real Madrid x ou Barcelona x Atlético de Madrid

Real e Atlético se enfrentaram em duas finais recentes. Em 2014, o gol salvador de Sergio Ramos nos acréscimos do segundo tempo levou a decisão para a prorrogação. O placar de 4 a 1 deu "La Decima" para o Real Madrid no mesmo estádio que cediará a final de 2020.

Dois anos mais tarde, em Milão, a decisão entre merengues e colchoneros foi nos pênaltis e o Real levou a melhor mais uma vez.

Final alemã: Bayern de Munique x

Pode ser a segunda final alemã na história da Liga dos Campeões. Em 2011/12, o Bayern venceu o por 2 a 0 em Wembley. Na atual temporada, o Bayern é considerado um dos favoritos ao título europeu, enquanto o RB Leipzig precisa se remontar após a saída do artilheiro Timo Werner.

Final francesa: Lyon x

Um time francês não chega à grande final da Liga dos Campeões desde 2003/04, quando o perdeu o título para o de José Mourinho. O único título de um time francês na competição foi na temporada 1992/93, com o vencendo o na decisão.

Final italiana: Juventus x ou Napoli x Atalanta

A única final 100% italiana aconteceu em 2002/03, quando o Milan venceu a Juventus por 3 a 2 e assegurou o título europeu. Na atual temporada, a Atalanta vem fazendo uma campanha história em sua primeira participação da Liga dos Campeões e tem um dos ataques mais eficientes da Europa.

Assim como o Napoli, o time de Bérgamo também busca o seu primeiro título. A Juventus está em busca do título que não vence desde 1996.