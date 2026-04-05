Os bastidores das decisões polêmicas na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid

As gravações de áudio da sala de VAR revelaram os bastidores da decisão de anular a expulsão de Gerard Martín, jogador do Barcelona, durante o confronto contra o Atlético de Madrid, que terminou com a vitória do Blaugrana por 2 a 1.

O jornal espanhol “AS” confirmou que a partida teve duas jogadas polêmicas nas quais o VAR interveio. A primeira diz respeito à anulação da expulsão direta de Gerard Martín após sua entrada em Almada aos 48 minutos, quando a sala do VAR chamou o árbitro de campo, Busquets Ferrer, para revisar a jogada no monitor, resultando na alteração de sua decisão e na aplicação apenas de um cartão amarelo ao jovem jogador.

As imagens divulgadas pela Federação Espanhola mostraram o alerta da sala de VAR ao árbitro Ferrer para avaliar uma “possível anulação do cartão vermelho” na jogada de Martin.

A sala de vídeo, em sua análise da jogada, afirmou: “Na minha opinião, é uma jogada em que o jogador do Barcelona joga a bola normalmente; trata-se de uma dinâmica de jogo comum, em que ele jogou a bola e, em seguida, ocorreu o contato com o jogador do Atlético de forma natural”.

Após revisar as imagens, o árbitro Busquets Ferrer concordou com a interpretação, dizendo: “Bem, o jogador do Barcelona tem controle da bola, joga-a e depois pisa no adversário; é uma dinâmica natural”, confirmando então a anulação do cartão vermelho e mostrando o cartão amarelo a Martin.

A segunda jogada resultou na expulsão de Nico González, jogador do Atlético de Madrid, que inicialmente recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta em Lamine Yamal nos acréscimos do primeiro tempo, mas o VAR chamou o árbitro novamente, e este decidiu anular o segundo cartão amarelo e mostrar o cartão vermelho direto em seu lugar.

O árbitro do VAR disse a Ferrer: “Recomendo um possível cartão vermelho por impedir uma chance clara de gol”, o que foi endossado pelo árbitro após a revisão da jogada, afirmando: “O ponto de contato estava claramente fora da área, e a falta é evidente; sim, ele se preparava para chutar a gol”.

A sala do VAR continuou a analisar a jogada, explicando: “Na minha opinião, o atacante mantém o controle da bola o tempo todo e se dirige para o gol; a falta impediu uma chance de gol certo, já que nenhum zagueiro estava se aproximando”, ao que Ferrer respondeu: “Concordo plenamente, não há defensores ao seu redor e o próximo passo seria o chute. Vou anular o segundo cartão amarelo e mostrar o cartão vermelho direto”.



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