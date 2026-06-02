"Os árbitros na Holanda deveriam ganhar mais"

No podcast “De Bestuurskamer”, Frank van Mosselveld defende a arbitragem na Holanda. Na opinião do diretor-geral do FC Groningen, os árbitros recebem muito pouco reconhecimento, especialmente no aspecto financeiro.

Ser árbitro na Holanda não é um trabalho em tempo integral, como Van Mosselveld também sabe. “Estou convencido de que meus jogadores jogariam pior se treinassem duas vezes por semana, em vez de dez. Quando você se depara com uma situação com mais frequência, acho que suas decisões também ficam mais consistentes e a previsibilidade de uma decisão aumenta.”

Raymond van Meenen, diretor de assuntos arbitrais da KNVB, reforça as palavras de Van Mosselveld sobre o corpo de árbitros na Holanda. “Concordo com isso.”

O diretor do FC Groningen continua: “Outro aspecto é que há vinte e seis pessoas em um campo de futebol e que as quatro pessoas que comandam não são remuneradas de acordo com a responsabilidade que assumem. Isso é algo pelo qual devemos lutar no futebol profissional.”

“Especialmente quando se pensa nos jovens árbitros talentosos, que hoje apitam times como o VV Katwijk e o Quick Boys por trinta euros e levam de tudo na cabeça. É preciso ser um grande apaixonado para querer chegar ao topo”, suspira Van Mosselveld, que gostaria de ver os árbitros recebendo muito mais apoio.

“Acho que temos a obrigação, todos juntos, de analisar as responsabilidades dos árbitros em relação à remuneração que recebem. Caso contrário, posso imaginar perfeitamente que os árbitros desistam e optem por seus outros empregos”, afirma o dirigente de Groningen.

Van Meenen acrescenta que “já mudou muita coisa para melhor”. “Todos os trinta e dois árbitros remunerados na Holanda ganham um salário acima da média. Mesmo que apitem apenas na Keuken Kampioen Divisie. Se for preciso, dá para viver muito bem disso, eu mesmo sou um exemplo disso. Em comparação com vinte e cinco anos atrás, isso era cerca de quinhentos florins, então há uma tendência de aumento.”