Orlando City x Inter Miami: onde assistir ao time de Messi, que horas é, escalação e mais da MLS

Em busca de uma vaga nos playoffs, Inter Miami não contará com Lionel Messi; Orlando City já está classificado

Orlando City e Inter Miami se enfrentam na noite deste domingo (24), às 20h30 (de Brasília), no Exploria Stadium, pela 30ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV+, pelo streaming.

O Inter Miami, a cinco pontos da primeira posição com vaga aos playoffs, chega a mais uma partida sem o craque Lionel Messi, que saiu de campo ainda no primeiro tempo da goleada por 4 a 0 desta quarta-feira (20), sobre o Toronto FC. Posteriormente, foi divulgado que o argentino, que já havia sido poupado na derrota do fim de semana, para o Los Angeles FC, sofre de fadiga muscular.

Do outro lado, o Orlando City chega já classificado à pós-temporada, mesmo após a derrota por 2 a 0 para o New York City FC. A derrota terminou a sequência de seis jogos invicto de Orlando, que agora entra em campo apenas pensando em uma boa posição para o chaveamento.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Orlando City: Gallese; Thorhallsson, Schlegel, Jansson, Petrasso; Araujo, Cartagena; Ojeda, Pereyra, Angulo; McGuire.

Inter Miami: Callender; Yedlin, Allen, Kryvtsov, Aviles, Sailor; Ruiz, Busquets, Farias; Martinez, Campana. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

Orlando City

Fabian Loyola e Antonio Carlos (lesionados).

Inter Miami

Lionel Messi, Jordi Alba, Corentin Jean, Franco Negri e Ian Fray (lesionados).

Quando é?