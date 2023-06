Operário x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Operário e Paysandu se enfrentam na noite desta quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Vindo de derrota para o América-RN, o Operário tenta manter a sua invencibilidade como mandante na competição. Em três jogos disputados em casa, o Fantasma soma duas vitórias e um empate. Ao todo na competição, a equipe tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas, somando oito pontos na tabela.

Do outro lado, o Paysandu busca melhorar o seu desempenho como visitante. Nos três jogos em que atuou fora de casa na Série C, foram três derrotas, sem nenhum gol marcado. O Papão da Curuzu tem a pior defesa da competição, com 12 gols sofridos em seis partidas.

Prováveis escalações

Operário: Rafael Santos, Yago Rocha, Jonathan, Willian, Bruno, Arthur, Alison, Vinicius, Vinicius Popó, Luiz Henrique, Felipe Augusto.

Paysandu: Alan, Paulão, Wanderson, Nenê Bonilha, Igor Fernandes, Geovane, Bruno Alves, Joao Vieira, Robinho, Arthur, Mario Sergio.

Desfalques

Operário

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?