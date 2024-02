Onde assistir a Volta Redonda x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio Raulino de Oliveira; veja como acompanhar na TV e na internet

Volta Redonda e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Botafogo entra em campo pressionado pela vitória, pois não vence há três rodadas, com dois empates e uma derrota. Atualmente, ocupa a quinta posição na tabela, com 11 pontos, seis a menos que o líder Fluminense.

Do outro lado, o Volta Redonda chega embalado, ocupando o nono lugar com oito pontos. Nos últimos três jogos disputados, acumulou duas vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Paulo Henrique; Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva, Danrley e Robinho (Júlio César); Vinícius Moura, Ítalo e MV. Técnico: Felipe Loureiro.

Botafogo: Gatito Fernandez; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Desfalques

Volta Redonda

Marcos Gabriel, Daniel Felipe e Riquelmo estão lesionados.

Botafogo

Damián Suárez não foi regularizado a tempo, enquanto Marçal, Jeffinho e John estão lesionados.

Quando é?