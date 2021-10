Onde assistir ao vivo a Zenit x Juventus, pela Champions League?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), em São Petersburgo; veja acompanhar na internet

Juventus e Zenit se enfrentam na tarde desta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Estádio São Petersburgo, em duelo válido pela terceira rodada do grupo H da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Zenit x Juventus DATA Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 de 2021 LOCAL Estádio São Petersburgo - São Petersburgo, RUS HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A HBO Max, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Rússia. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias e invicto na Liga dos Campeões, a Juventus, líder do grupo H, terá alguns desfalques importantes na terceira rodada.

Rabiot, com Covid-19, e Paulo Dybala, no departamento médico, estão fora, assim como de Ligt, com lesão muscular. Assim, Bonucci estará ao lado de Chiellini na defesa.

Do outro lado, o Zenit, com três pontos, registra uma derrota e uma vitória na UCL 21/22.

Depois de cumprir suspensão na última rodada do Campeonato Russo, retorna, mas Magomed Ozdoev, lesionado, é desfalque.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Kean.

Provável escalação do Zenit: Kerzhakov; Barrios, Chistyakov, Rakitskyi; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Azmoun, Claudinho.

A CAMPANHA DA JUVENTUS NA LIGA DOS CAMPEÕES 21/22

Malmo 0 x 3 Juventus - 14 de setembro de 2021

Juventus 1 x 0 Chelsea - 29 de setembro de 2021

A CAMPANHA DO ZENIT NA LIGA DOS CAMPEÕES 21/22

Chelsea 1 x 0 Zenit - 14 de setembro de 2021

Zenit 4 x 0 Malmo - 29 de setembro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

GO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 1 Alessandria Serie A italiana 9 de outubro de 2021 Juventus 1 x 0 Roma Serie A italiana 17 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter x Juventus Serie A italiana 24 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Juventus x Sassuolo Seria A italiana 27 de outubro de 2021 13h30 (de Brasília)

ZENIT

JOGO CAMPEONATO DATA Zenit 1 x Professional Football Club Sochi Campeonato Russo 3 de outubro de 2021 Arsenal Tula 2 x 1 Zenit Campeonato Russo 16 de outubro de 2021

Próximas partidas