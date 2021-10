Onde assistir ao vivo a Náutico x Vasco, pela Série B?

Equipes se enfrentam neste sábado (16), às 16h (de Brasília), nos Aflitos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vasco e Náutico se enfrentam na tarde deste domingo (24), às 16h (de Brasília), nos Aflitos, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para RJ, PE, ES, PB, RN, PI, MA e Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Vasco DATA Domingo, 24 de outubro de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Bruno Boschillia (PR) e Victor Hugo (PR)

Quarto árbitro: Michelangelo Martin (PE)

VAR: Wagner Reway (PB)

Auxiliar VAR: Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rafael Ribeiro - Divulgação Vasco

A Globo (para RJ, PE, ES, PB, RN, PI, MA e Juiz de Fora), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando pelo acesso à Série A, o Vasco visita o Náutico embalado com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, enquanto o Timbu, com 44 pontos, dois a menos que o rival, também só pensa no triunfo. É briga direta pelo acesso.

"É muito bom decidir em cima de clubes que também têm o mesmo objetivo que o nosso. Não vou frisar que tudo será definido nesta partida, mas sabemos que a conquista de três pontos é fundamental. Vamos trabalhar como se fosse o último jogo de nossas vidas", analisou o técnico Hélio dos Anjos.

Provável escalação do Vasco: Lucão, Zeca (Léo Matos), Walber, Leandro Castán e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Morato, Cano e Gabriel Pec.

Provável escalação do Náutico: Anderson; Hereda, Yago, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Rhaldney, Matheus Jesus e Jean Carlos; Vinícius, Jailson (Murillo) e Caio Dantas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 0 Vasco Série B 10 de outubro de 2021 Vasco 2 x 1 Coritiba Série B 16 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x CSA Série B 29 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília) Guarani x Vasco Série B 4 de novembro de 2021 18h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 3 x 2 Goiás Série B 6 de outubro de 2021 Ponte Preta 2 x 3 Náutico Série B 16 de outubro de 2021

Próximas partidas