Onde assistir ao vivo a Náutico x Coritiba, pela Série B?

Náutico e Coritiba se enfrentam na tarde deste sábado (6), às 16h15 (de Brasília), nos Aflitos, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV , na TV fechada, e do Premiere , no pay-per-view. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Coritiba DATA Sábado, 6 de novembro de 2021 LOCAL Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 16h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Luciano Luís de Castro (PE)

VAR: Pericles Bassols (SP)

Auxiliar VAR: Fabio Rogério Baesteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação/Coritiba

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder com 61 pontos, o Coritiba está muito próximo de garantir o acesso com algumas rodadas de antecedência.

Para o confronto nos Aflitos, o Coxa terá o retorno de Val, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Operário-PR.

Já o Náutico, já sem chances de subir, entra em campo apenas para cumprir tabela.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Rafinha (Waguininho), Léo Gamalho e Igor Paixão.

Provável escalação do Náutico: Anderson; Thassio, Rafael Ribeiro, Camutanga e Júnior Tavares; Rhaldney, Matheus Jesus e Jean Carlos; Jailson, Vinícius e Caio Dantas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Coritiba Série B 26 de outubro de 2021 Coritiba 3 x 1 Operário-PR Série B 3 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Coritiba Série B 10 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Coritiba x Brasil de Pelotas Série B 14 de novembro de 2021 18h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 3 x 2 Náutico Série B 29 de outubro de 2021 Brusque 4 x 3 Náutico Série B 2 de novembro de 2021

Próximas partidas