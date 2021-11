Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Vila Nova, pela Série B?

Equipes duelam nesta segunda-feira (1), no Mineirão, às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro enfrenta o Vila Nova na noite desta segunda-feira (1), às 19h (de Brasília), no Independência, em duelo válido pela 33ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Vila Nova DATA Segunda-feira, 1 de novembro de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Fernando Freitas (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson (PA) e Helcio Araujo (PA)

Quarto árbitro: Leonardo Rotondo (MG)

VAR: Hebero Roberto Lopes (SC)

Auxiliar VAR: Thiaggo Americano (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

O Premiere, na tv fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem vencer há três jogos ( soma um empate e duas derrotas), o Cruzeiro volta a campo buscando apenas os três pontos em casa.

O técnico Vanderlei Luxemburgo terá o retorno de Jean Victor, recuperado de trombose no olho esquerdo, mas Matheus Pereira, com fratura no cotovelo esquerdo segue fora.

Do outro lado, o Vila Nova, com 42 pontos, cumpre apenas tabela na Série B.

A equipe terá os retornos de Arthur Rezende e Alesson, que estavam suspensos e não participaram da vitória contra o Brusque.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Rômulo (Cáceres), Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Lucas Ventura, Ariel Cabral (Rômulo) e Marco Antônio; Vitor Leque, Bruno José e Thiago (Marcelo Moreno).

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende; Diego Tavares, Clayton e Alesson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 Cruzeiro Série B 23 de outubro de 2021 Cruzeiro 1 x 3 Remo Série B 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Cruzeiro Série B 5 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Cruzeiro x Brusque Série B 9 de novembro de 2021 A definir

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 2 x 3 Vila Nova Série B 25 de outubro de 2021 Aquidauanense 0 x 1 Vila Nova Copa Verde 28 de outubro de 2021

Próximas partidas