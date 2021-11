Onde assistir ao vivo a Botafogo x Confiança, pela Série B?

Botafogo e Confiança se enfrentam na tarde desta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo válido pela 33ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Confiança DATA Quarta-feira, 3 de outubro de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Auxiliar VAR: André da Silva (RS)

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (3). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas dois pontos a menos que o líder Coritiba, o Botafogo, sem perder há quatro jogos (dois empates e duas vitórias), entra em campo mirando apenas no triunfo.

Para o jogo, a principal dúvida do técnico Enderson Moreira é a presença de Chay. O meia se lesionou durante o empate com o Goiás.

Do outro lado, o Confiança, na penúltima posição, com 31 pontos, busca a recuperação na luta contra a Série C.

Suspenso, Madison pode dar lugar a Vinícius Barba, enquanto Willians Santana retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro (Gatito Fernández); Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo; Barreto, Pedro Castro e Chay; Warley, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

Provável escalação do Confiança: Rafael Santos; Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Vinícius Barba, Rafael Vila, Álvaro e Ítalo; Willians Santana e Hernane Brocador (Lohan).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 0 Brusque Série B 21 de outubro de 2021 Goiás 1 x 1 Botafogo Série B 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Botafogo Série B 7 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Ponte Preta x Botafogo Série B 10 de novembro de 2021 A definir

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 2 Confiança Série B 22 de outubro de 2021 Confiança 0 x 2 Londrina Série B 30 de outubro de 2021

Próximas partidas