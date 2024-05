Onde assistir a Vila Nova x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (26), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vila Nova recebe o Brusque neste domingo (26), às 17h (de Brasília), no Estádio OBA, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivodo Premiere no pay-per-view e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Após a derrota para o Paysandu no primeiro jogo da final da Copa Verde por 6 a 0, o Vila Nova volta suas atenções para a disputa da Série B. Com nove pontos, a equipe registra três empates e três derrotas nos seis primeiros jogos.

Do outro lado, o Brusque vem de e eliminação para o Atlético-GO por 5 a 2 (agregado) na Copa do Brasil. Na Série B, a equipe busca se afastar do risco de rebaixamento. Com quatro pontos, registra uma vitória, um empate e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior, Elias, Jemmes, Anderson Conceição e Eric (Roberto); Cristiano, Geovane, Igor Henrique e Luciano Naninho; Juan Christian e Alesson.

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Wallace, Maurício e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato e Jhemerson; Osman, Olávio e Guilherme Queiroz.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 26 de maio de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio OBA - Goiânia, GO

Arbitragem: Kleber Ariel (árbitro), Wagner Junior Bonfim e Denise Akemi (assistentes), Artur de Morais (quarto árbitro), Daiane Muniz (VAR)