Onde assistir a Vasco x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Clássico dos Milhões será disputado neste domingo (4), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Vasco e Flamengo disputam o Clássico dos Milhões na noite deste domingo (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT (para o Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador) na TV aberta, pelo SporTV na TV fechada, pelo Premiere no pay-per-view, através do site do SBT Sports na internet e pela Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

No SBT, o jogo será narrado por Téo José, com comentários de Lucas Pedrosa e Venê Casagrande, além de Nadine Basttos, responsável pela análise de arbitragem. Já no SporTV, Luiz Carlos Jr. estará acompanhado pelos comentaristas Ledio Carmona e Junior.

Após conquistar duas vitórias e dois empates, o Vasco viu sua invencibilidade no Campeonato Carioca ser quebrada pelo Nova Iguaçu, que venceu por 2 a 0 na última rodada. Com o resultado, a equipe estacionou com oito pontos e encontra-se fora da zona de classificação para a próxima fase da Taça Guanabara. Depois do confronto no meio da semana, o auxiliar Emiliano Díaz projetou o clássico contra o Flamengo.

Mais artigos abaixo

Getty Images

"Clássico a gente tem que jogar vida ou morte, como todo jogo que estamos jogando. Vamos jogar com tudo o que a gente tem. Estamos em preparação. Ano passado chegamos à semifinal do Carioca e terminamos o ano brigando contra o rebaixamento. Temos um plano e não vamos sair dele, aconteça o que aconteça. Queremos que o Vasco seja sólido. Não queremos repetir os erros do ano passado, não nos preparar bem para Brasileirão e Copa do Brasil. Vamos com o que planejamos.", afirmou.

Do outro lado, o Flamengo, também com oito pontos, mas com um jogo a menos, está invicto com duas vitórias e dois empates no Cariocão. Para o clássico, o técnico Tite pode optar pelos retornos de Pedro, Cebolinha, Fabrício Bruno e Varela, poupados na vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0.



No retrospecto histórico, o Flamengo leva vantagem com 158 vitórias, contra 132 do Vasco, além de 111 empates. No mais recente encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Gerson.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo (João Victor) e Lucas Piton; Jair, Praxedes e Payet; Rossi (Serginho), Rayan e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques

Vasco

Paulinho, com grave lesão no joelho, segue como desfalque.

Flamengo

Matias Viña aguarda a regularização para fazer sua estreia com a camisa rubro-negra.

Quando é?