Onde assistir a Tombense x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

A bola rola para a quarta rodada da Série C na tarde deste sábado (11); veja onde assistir ao vivo

Tombense e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado (11), às 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo será no Almeidão, em Tombos, Minas Gerais, e conta com transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, alinhado ao canal Nosso Futebol, no pay-per-view (veja aqui a programação do dia).

A equipe mineira está na sétima colocação da tabela da terceira divisão, com duas vitórias e uma derrota nas três primeiras rodadas da competição. O time vem de vitória sobre o Confiança, mesmo atuando fora de casa, por 2 a 0, e espera manter a boa fase aproveitando o fator casa nesta rodada. Eliminados na semifinal do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, a Série C é o único torneio restante do ano para eles.

Tendo ainda a final do Campeonato Maranhense e a terceira fase da Copa do Brasil pela frente, o Sampaio Corrêa não iniciou em alta o terceiro escalão do campeonato nacional. Com uma rodada a menos que os demais clubes, a Bolívia Querida somou apenas um empate nos dois primeiros jogos, contra o Figueirense em casa, e precisa de um bom resultado para se manter bem na tabela.

As equipes se enfrentaram quatro vezes nos últimos dois anos, as duas pela Série B do Brasileirão. São duas vitórias para o Tombense, uma para o Sampaio e um empate.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Garcia, Ednei, Roger Carvalho e Emerson Barbosa; Moisés Ribeiro, Pierre e Rickson; Rafinha, Igor Bahia e Felipinho. Técnico: Raul Cabral.

Sampaio Corrêa: Felipe; Lucas Lopes, Franklin, Bruno Cortez e Thallyson; Pablo, Ferreira e Adauto; Pimentinha, João Felipe e Bruno Baio. Técnico: Thiago Gomes.

Desfalques

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data : sábado, 11 de maio de 2024

: sábado, 11 de maio de 2024 Horário: 17h (de Brasília)