The Strongest x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), no Estádio Hernando Siles; confira a transmissão e outras informações do jogo

The Strongest e Grêmio se enfrentam na noite desta terça-feira (2), às 21h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, na Colômbia, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após o empate sem gols no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio volta suas atenções para a estreia na Libertadores. Em busca do quarto título do torneio - o último conquistado em 2017 -, o Tricolor está no Grupo C, junto com Estudiantes, The Strongest e Huachipato.

Visando o jogo de volta da decisão do Gauchão, o técnico Renato Portaluppi deixou os seus principais jogadores em Porto Alegre. Assim, reservas e garotos da base foram relacionados para a estreia na Libertadores.

Do outro lado, o The Strongest conquistou a classificação para a Libertadores após levantar o título do Campeonato Boliviano. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Real Tomayapo por 2 a 0.

Os relacionados do Grêmio para o jogo na Colômbia

Goleiros: Marchesín, Gabirel Grando e Tiago Beltrame

Laterais: Fabio, Igor, Wesley Costa e Zé Guilherme

Zagueiros: Gustavo Martins, Natã, João Lima e Viery

Meias: Dodi, Du Queiroz, Ronald, Nathan, Cheron, Caio Araújo, Riquelme e Kaick

Atacantes: JP Galvão, Nathan Fernandes, Besozzi, Galdino, Guga e Jardiel.

Prováveis escalações

The Strongest: Guillermo Viscarra; Marc Enoumba, Adrián Jusino e Daniel Lino; Álvaro Quiroga, Leonel López, Luciano Ursino, Eynar Romero e Rodrigo Ramallo; Jaime Arrascaita (Michael Ortega) e Enrique Triverio. Técnico: Pablo Hernán Lavallén.

Grêmio: Marchesín; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Wesley Costa; Dodi e Du Queiroz; Galdino, Nathan e Nathan Fernandes; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

The Strongest

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Geromel, Bruno Uvini, Reinaldo, Carballo, Mila e André Henrique estão fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 2 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles - La Paz, BOL

Arbitragem: Juan Gabriel Benitez (árbitro), Eduardo Cardozo e Eduardo Britos (assistentes), Mario Diaz (quarto áribitro), Derlis Lopez (VAR)