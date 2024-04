Onde assistir a Sportivo Ameliano x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), no Estádio General Pablo Rojas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sportivo Ameliano e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Maringá pelo primeiro jogo do Campeonato Paranaense por 1 a 0, o Athletico-PR volta as atenções para a estreia da Copa Sul-Americana. Em busca do terceiro título do torneio (2018 e 2021), o Furacão está no Grupo E ao lado de Danubio, Sportivo Ameliano e Rayo Zuliano.

Do outro lado, o Sportivo Ameliano, que ocupa a sexta posição do Campeonato Paraguaio, vem de empate com o Tacuary por 1 a 1 na última rodada.

Prováveis escalações

Sportivo Ameliano: Nicolás Rossi; Juan Patiño, Julio González, Marcos Martinich e Francisco Báez; Aldo Maíz, Fredderick Alfonso e Alberto Contrera; Alejandro Samudio, Richard Torales e Milciades Adorno. Técnico: Pedro Sarabia.

Athletico-PR: Bento; Leonardo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Fernandinho, Erick e Bruno Zapelli; Cannobio, Christian e Gonzalo Mastriani. Técnico: Cuca.

Desfalques

Sportivo Ameliano

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?