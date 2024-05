Onde assistir a Sport x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Sport encara o Avaí na noite deste sábado (18), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela sexta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota no jogo anterior, o Sport acabou caindo para o segundo lugar do campeonato, com 12 pontos. Em casa, o Leão quer voltar a vencer para tentar encerrar a rodada na ponta da tabela novamente.

Já o Avaí venceu os dois últimos jogos e subiu para o 11º lugar, com 7 pontos. O time catarinense segue com uma série de desfalques por lesões. Por outro lado, Hygor está recuperado e foi relacionado para o duelo.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França, Pedro Lima, Luciano Castán, Rafael Thyere e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Alan Ruiz; Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Botafogo-SP: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Judson, Willian Maranhão, Pedro Castro e Giovanni; Gabriel Poveda e Garcez.

Desfalques

Sport

Fábio Matheus e Pedro Martins estão no departamento médico.

Avaí

Pottker, Alan Costa, Douglas Friedrich, Gabriel Dias, Kevin, Jonathan, Hygor e Natanael estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 18 de maio de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata - PE

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (árbitro), Luiz Claudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira (assistentes), Cesar Pereira Leite (quarto árbitro) e Philip Georg Bennett (VAR-FIFA) (VAR)