Onde assistir a São Paulo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Choque-Rei será disputado neste domingo (3), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Palmeiras se enfrentam na noite deste domingo (3), às 20h (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, e no streaming da HBO (veja a programação completa).

Na liderança do Grupo D, com 18 pontos, o São Paulo tem a mesma pontuação do Novorizontino, mas com vantagem no saldo de gols. Após uma sequência de quatro jogos no Paulistão sem vitória - com duas derrotas e dois empates - o Tricolor retomou o caminho das vitórias ao derrotar a Inter de Limeira por 3 a 0.

Sem Calleri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Thiago Carpini pode optar por Juan ou Luciano no ataque, ou até mesmo James Rodríguez, que fez a sua estreia na temporada no último compromisso.

Do outro lado, o Palmeiras, já classificado para as quartas de final do Paulistão, está isolado na liderança do Grupo B, com 24 pontos. Invicto no torneio, o Verdão registra sete vitórias e três empates. Um aproveitamento de 80%.

Apesar da derrota no título da Supercopa do Brasil para o rival há um mês nos pênaltis, o técnico Abel Ferreira descarta qualquer busca por revanche: "Não se trata de um jogo comum. Naquela ocasião, o São Paulo foi superior, mais eficiente nas penalidades e venceu de maneira justa. Isso já faz parte do passado, já se passaram não sei quantos jogos. Sabemos que para as torcidas o confronto tem um significado maior que apenas três pontos, mas nossa abordagem será a mesma de sempre. Buscaremos fazer um jogo consistente para que, no final, o Palmeiras saia vitorioso", afirmou o técnico português.

Pelas contas do São Paulo, as equipes já se enfrentaram em 345 jogos. 116 vitórias para cada lado, além de 113 empates. Já o Palmeiras contabiliza 339 jogos, com 116 triunfos do Tricolor, contra 113 do Verdão, além de 110 empates.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellignton Rato, Lucas e Ferreira; Luciano. Técnico: Thiago Carpini.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Caio Paulista (Richard Ríos), Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

São Paulo

Calleri está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Rafinha, Moreira, Luiz Gustavo e Nestor estão no departamento médico.

Palmeiras

Bruno Rodrigues, Dudu e Gustavo Gómez seguem como desfalques.

Quando é?

Data: domingo, 3 de março de 2024

domingo, 3 de março de 2024 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP

Estádio MorumBIS - São Paulo, SP Arbitragem: Matheus Delgado (árbitro), Danilo Ricardo Simon e Neuza Ines Back (assistentes), Ilbert Estevam da Silva (quarto árbitro), Daiane Muniz dos Santos (VAR)