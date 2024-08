Onde assistir a São Paulo x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul) na TV aberta, do SporTV 2 na TV fechada, do Premiere no pay-per-view, além do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense no Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a Copa do Brasil. Em busca de seu terceiro título no torneio, o Galo eliminou o Sport na terceira fase com um placar agregado de 2 a 1 e o CRB nas oitavas de final por 5 a 2 no agregado.

Do outro lado, o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, busca o bicampeonato. Até agora, o Tricolor eliminou o Águia de Marabá na terceira fase com um placar agregado de 5 a 1, e superou o Goiás nas oitavas de final por 2 a 0.

Em 88 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 33 vitórias, contra 28 do São Paulo, além de 27 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Galo venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi (Sabino) e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.

Atlético-MG: Everson, Saravia (Bruno Fuchs), Battaglia, Alonso, Arana; Otávio, Alan Franco e Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk.

Desfalques

São Paulo

Alan Franco cumprirá suspensão, enquanto Pablo Maia, Alisson, Igor Vinícius, Moreira, Patryck e Ferreira seguem no departamento médico.

Atlético-MG

Alisson, Saravia e Alonso estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP