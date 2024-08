Quartas de final da Copa do Brasil 2024: jogos, classificados, quando é, onde assistir e mais

Com os participantes prestes a serem definidos, confira tudo sobre a fase crucial da competição

As emoções da Copa do Brasil 2024 estão prestes a se intensificar com a aproximação das quartas de final. Ainda em disputa pelas oito vagas, os clubes seguem em batalhas acirradas para garantir seu lugar na próxima fase.

Assim que todos os classificados forem definidos, os confrontos das quartas de final serão determinados por sorteio, prometendo duelos emocionantes. Enquanto a definição completa dos times é esperada, saiba tudo sobre os jogos, os times classificados, as datas, os locais e onde assistir a esses embates decisivos com a GOAL...