O São Paulo já ganhou a Copa do Brasil?

O Tricolor está participando pela 23ª vez da principal competição de mata-mata do futebol brasileiro

O São Paulo entra na edição 2023 da Copa do Brasil em busca de seu primeiro título na competição. Em toda a história do Tricolor, foram 22 campanhas no torneio e a melhor delas foi em 2000.

Na ocasião, o São Paulo conseguiu chegar até a final mas foi derrotado pelo Cruzeiro na grande decisão. Em sua mais recente empreitada na Copa do Brasil, o Clube da Fé foi eliminado na semifinal pelo Flamengo.

A esperança do São Paulo para ficar com o título da Copa do Brasil agora em 2023 está justamente no novo técnico Dorival Júnior, que foi campeão da competição em 2022 pelo Flamengo despachando o Tricolor na semi. Além disso, os gols de Jonathan Calleri e a habilidade de nomes experientes como Arboleda, Luciano e o goleiro Rafael serão fundamentais na campanha.