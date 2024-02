Onde assistir a São Bernardo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), no Estádio 1º de Maio; veja como acompanhar na TV e na internet

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam na noite desta quinta-feira (15), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Invicto há 12 jogos, com sete vitórias e cinco empates, o Palmeiras ocupa a liderança do Grupo B, com 14 pontos. Endrick, após representar a seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico - ficou fora das Olimpíadas de Paris em 2024 -, está começando sua temporada no clube.

"O tenho como um moleque forte mentalmente. Vamos recebê-lo, fazer os testes e uma coisa é o que se passa na Seleção, outra é o que se passa no clube. Vai ter a concorrência de dois jogadores que têm estado muito bem e as escolhas são feitas no que é melhor para a equipe no todo, são minhas premissas", afirmou o técnico Abel Ferreira sobre o jovem.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o São Bernardo aparece na terceira posição do Grupo D, com 12 pontos, um a menos que o líder São Paulo. Até aqui, a equipe soma três vitórias, três empates e uma derrota. Um aproveitamento de 57% no Paulistão.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Rafael Forster e Arthur Henrique; Alan Santos, Rodrigo Souza e Lucas Lima; Matheus Régis, João Carlos e Silvinho. Técnico: Márcio Zanardi.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal, Zé Rafael, Raphael Veiga e Richard Ríos; Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

São Bernardo

Jeferson segue no departamento médico.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio 1º de Maio - São Bernardo do Campo, SP

Estádio 1º de Maio - São Bernardo do Campo, SP Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (árbitro), Daniel Paulo Zioli e Daniel Luis Marques (assistentes), Salim Fende Chavez (quarto árbitro), José Claudio Rocha Filho (VAR)