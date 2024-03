Onde assistir a Santos x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paulista

Clássico será disputado neste domingo (31), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Palmeiras iniciam a disputa do título do Campeonato Paulista neste domingo de Páscoa (31), a partir das 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. A volta está marcada para o dia 7 de abril, na Arena Allianz Parque. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do Paulistão Play e da Max no streaming, além da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa).

Sem levantar o título do Paulistão desde 2016, o Santos conquistou a classificação para a final após eliminar a Portuguesa nos pênaltis por 4 a 2 nas quartas de final e o RB Bragantino por 3 a 1. Já na primeira fase, o Peixe terminou na liderança do Grupo A, com 25 pontos.

Do outro lado, o Palmeiras é o atual bicampeão do Campeonato Paulista. Após terminar na liderança do Grupo B, com 28 pontos (oito vitórias e quatro empates), o Verdão eliminou a Ponte Preta por 5 a 1 e o Novorizontino por 1 a 0 nas quartas e semi, respectivamente.

Em 350 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 151 vitórias, contra 107 do Santos, além de 92 empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Paulistão de 2024, o Verdão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; JP Chermont (Aderlan), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Guilherme, Julio Furch e Otero (Pedrinho). Técnico: Fábio Carille.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick (Rony) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Santos

Hayner, expulso na semifinal, cumprirá suspensão.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 31 de março de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (árbitro), Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa (assistentes), Lucas Canetto (quarto árbitro), Daiane Muniz (VAR)