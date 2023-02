Palmeiras x Santos: Quem venceu mais vezes o Clássico da Saudade?

Peixe e Verdão se enfrentaram neste sábado (4), pelo Paulistão; confira as estatísticas do confronto

Palmeiras e Santos se enfrentam mais uma vez no início da noite deste sábado (4), no clássico de número 347 do confronto. No último encontro, quem se deu melhor foi o Verdão, que bateu o rival por 1 a 0 pelo Brasileirão.

E é neste clima que a GOAL traz pra você todos os detalhes do histórico do duelo, conhecido como Clássico da Saudade. Confira!

CLÁSSICO DA SAUDADE: QUEM VENCEU MAIS VEZES NA HISTÓRIA?

Ivan Storti/Santos FC

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 346 vezes, com 149 vitórias do Palmeiras, contra 106 do Santos, além de 91 empates. O time alviverde já balançou as redes 580 vezes e sofreu 482 gols.

CLÁSSICO DA SAUDADE: QUEM VENCEU MAIS PELO BRASILEIRÃO?

Pool/AFP/Getty

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, a vantagem é do Peixe: 28 vitórias, 26 empates e 25 derrotas.

CLÁSSICO DA SAUDADE: QUEM VENCEU MAIS PELO PAULISTÃO?

Reprodução/Twitter LibertadoresBR

Já pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras é quem mais vezes levou a melhor: 95 vitórias, 45 igualdades e 54 derrotas.

NO PACAEMBU, QUEM LEVA A VANTAGEM?

No Pacaembu, o Santos é quem leva a melhor: 30 vitórias do alvinegro praiano contra 27 da equipe alviverde, além de 26 empates.

E NO ALLIANZ PARQUE, QUEM VENCEU MAIS VEZES?

Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil

No Allianz Parque, 13 confrontos já foram realizados. Destes, o Palmeiras tem maior retrospecto positivo: nove vitórias, três empates e apenas um triunfo santista.