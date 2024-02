Onde assistir a Santo André x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (4), no Estádio Bruno José Daniel; veja como acompanhar na TV e na internet

Santo André e RB Bragantino se enfrentam na manhã deste domingo (4), às 11h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, da HBO Max e do Paulistão Play no streaming, da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na última posição do Grupo A, o Santo André possui apenas dois pontos conquistados e está em busca da sua primeira vitória no Paulistão. Até o momento, sofreu derrotas para o São Paulo por 3 a 1 e para o Botafogo-SP por 1 a 0, além de ter empatado sem gols com o Novorizontino e o Água Santa.

Do outro lado, o RB Bragantino está atualmente na terceira posição do Grupo C, com quatro pontos. Na última rodada, a equipe de Bragança Paulista foi derrotada pelo Palmeiras por 1 a 0. Antes disso, registrou um empate com o Botafogo-SP por 1 a 1, além de sofrer derrotas para o Água Santa por 1 a 0 e para o RB Bragantino por 2 a 1.

Prováveis escalações

Santo André: Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Valce, Luiz Gustavo, Igor Fernandes; Wellington Reis, Marciel, Dudu Vieira e Felipe Ferreira; Lohan e Cléo Silva. Técnico: Fernando Marchiori.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Léo Ortiz, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Helinho; Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Santo André

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Henry Mosquera, Eduardo Santos e Nathan Camargo estão machucados, enquanto Eric Ramires, em transição física, seguem fora.

