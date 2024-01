Onde assistir a Sampaio Corrêa x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), no Estádio Mangueirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (31), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada, e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após concluir a pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo poderá contar com sua equipe principal em campo nesta quarta-feira. No entanto, o técnico Tite planeja poupar quatro jogadores para o clássico contra o Vasco no próximo domingo (4): Varela, Fabrício Bruno, Cebolinha e Pedro. Atualmente, o Rubro-Negro está na oitava posição, somando cinco pontos, com dois empates e uma vitória.

Por outro lado, o Sampaio Corrêa briga contra o rebaixamento e mira a primeira vitória no Cariocão. Com apenas um ponto, a equipe vem de três derrotas e um empate nos quatro jogos disputados.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De la Cruz; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Tite.

Sampaio Corrêa: Leandro Matheus; Yago Rocha, Índio e Eduardo Thuram; Paulo Vitor, Octávio, Gabriel Agú, Marcelo Oliveira e Eduardo Rosado; Hugo Cabral, Max.

Desfalques

Flamengo

Varela, Fabrício Bruno, Cebolinha e Pedro podem ser poupados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?