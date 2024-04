Onde assistir a Real Sociedad x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2023/24

Com objetivos distintos em LaLiga, equipes se enfrentam nesta sexta-feira (26), na Reale Arena, pela 33ª rodada; confira a transmissão e mais detalhes

Real Sociedad e Real Madrid vão a campo nesta sexta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será no Anoeta (Reale Arena), e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, serviço de streaming do grupo Disney que transmite eventos esportivos da ESPN (clique e confira a programação na íntegra).

A Real Sociedad chega para o confronto desta sexta-feira buscando carimbar vaga na Conference League. A equipe basca ocupa a sexta colocação na tabela de La Liga, com 51 pontos, três a mais que o Bétis, o sétimo colocado e também na briga pela vaga continental. Desde a eliminação para o PSG nas oitavas de final da Champions League, no início de março, a Real Sociedad vive um momento positivo: são cinco jogos sem perder, com três vitórias e dois empates

Sob outro enfoque, o Real Madrid já tem a mente na semifinal da Liga dos Campeões, que começa na próxima semana. Por isso, o técnico Carlo Ancelotti pode optar por poupar alguns jogadores importantes para o confronte decisivo. Afinal, Los Blancos lideram o Campeonato Espanhol com folga, 11 pontos à frente do Barcelona, o segundo colocado. A cereja do bolo para a equipe merengue é a possível volta do goleiro Thibaut Courtois. O goleiro vive drama com a parte física, já que rompeu o ligamento cruzado em agosto de 2023 e, quando ensaiava voltar a atuar com a camisa merengue, teve problema no menisco do outro joelho detectado. Ainda assim, o belga só deve retornar aos titulares na próxima rodada, contra o Cádiz, no Santiago Bernabéu.

Prováveis escalações

Real Sociedad: Ramiro; Odriozola, Zubeldia, Le Normande e Tierney; Zakharyanz, Zubimendi e Merino; Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil Barrenetxea.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger e Fran García; Valverde, Tchouaméni e Modric; Vinicius Jr, Rodrygo e Bellingham. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Real Sociedad

Muñoz, que rompeu o ligamento cruzado do joelho em janeiro e Brais Méndez, com fratura no pé, e Carlos Fernández, sofrendo com lesão meniscal, perderão o resto da temporada. O lateral-direito Hamari Traoré saiu machucado na última partida, contra o Getafe, e não enfrenta o time da capital devido a problema muscular.

Real Madrid

Alaba segue no departamento médico merengue se recuperando de cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo, que foi rompido em dezembro de 2023. Rodrygo, com quado de gripe e Bellingham, com gastroenterite são dúvidas para o confronto. Além desses, Mendy será poupado para enfrentar o Bayern de Munique, pela semifinal da Champions League, e não viajou para o País Basco.

Quando é?

Data: sexta-feira, 26 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)