La Liga: os artilheiros do Campeonato Espanhol na temporada 2023/24

Veja quem são os líderes em gols marcados no Campeonato Espanhol

A bola rola para um dos torneios nacionais mais importantes do mundo. O Campeonato Espanhol - mais conhecido como La Liga - tem o poder dos gigantes Real Madrid e Barcelona, a força de times tradicionais como Atlético de Madrid, Sevilla e Valencia e a surpresa Girona. E, claro, de grandes jogadores ofensivos.

A disputa pela artilharia é sempre algo relevante na competição. E se medalhões que dominaram a Espanha nos últimos anos como Karim Benzema, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo zarparam para mercados alternativos, há uma nova geração em busca de grandes marcas.

No Real Madrid, a dupla brasileira formada por Vinicius Junior e Rodrygo é a esperança do técnico Carlo Ancelotti. Os Merengues também contam com Joselu, que na temporada anterior fez 16 gols pelo Espanyol,e a sensação Jude Bellingham.

O artilheiro de 2022/23, porém, foi do Barcelona: Robert Lewandowski mostrou que não precisou de muito para se adaptar à Catalunha e fez 23 gols com a camisa blaugrana. Já pelo Atleti, os experientes Antoine Griezmann e Álvaro Morata são esperança de castigar as defesas. Veja a seguir quem são os artilheiros da temporada 2023/24.

Atualizada em 22 de janeiro de 2024, às 19h40