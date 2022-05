A terceira maior competição internacional da Europa, a Uefa Conference League, leva uma oportunidade a alguns times de chegarem ao topo do futebol mundial e, claro, serem recompensados por isso.

Na edição 2021/22 da competição, a final está definida e acontece nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília): no Air Albania Stadium, na Itália, a Roma enfrenta o Feyenoord na disputa pelo título. Mas, o prêmio para o campeão não é só a taça.

Veja, abaixo, o que vale o título da Uefa Conference League.

Qual a premiação da Liga de Conferência da Uefa?

Para a temporada 2022/23 da Europa, por exemplo, a equipe que vencer a Uefa Conference League consegue diretamente uma vaga para a Liga Europa. Ou seja, além do troféu, a equipe "sobe de classificação", indo para a segunda maior competição do continente.

Mas isso só acontecerá caso a equipe vencedora não tenha se classificado para a Champions League através do Campeonato Nacional. A Roma, que disputa o título desta edição da Conference League, ficou na sexta posição da Serie A Italiana, coloção que garante vaga para a Liga Europa, portanto, vai para o segundo maior torneio europeu vencendo ou perdendo na final da Liga de Conferência.

O Feyenoord ficou em terceiro no Campeonato Holandês, posição que garante as Qualificatórias da Liga Europa. Tanto os italianos quanto os holandeses já têm vagas muito bem encaminhadas para a Liga Europa da próxima temporada.

Além da vaga para a Liga Europa, a premiação do torneio entra nos valores em dinheiro. Porém, a quantidade varia de acordo com a posição da equipe na fase de grupos, com o primeiro recebendo um bônus maior que o segundo colocado, por exemplo, junto com o número de vitórias neste momento da competição, cada uma delas valendo 500 mil euros. Veja o que pode render prêmio aos participantes:

Chegar nas Qualificatórias da:

Primeira pré-eliminatória

150 mil euros (cerca de R$ 776 mil)

Segunda pré-eliminatória

350 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão)

Terceira pré-eliminatória

550 mil euros (cerca de R$ 2,8 milhões)

Eliminação do Play-off

750 mil euros (cerca de R$ 3,9 milhões)

Qualificado para a fase de grupos

2,940 milhões de euros (cerca de R$ 15,2 milhões)

Ganhar confronto na fase de grupos

500 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões)

Empatar confronto na fase de grupos

166 mil euros (cerca de R$ 858 mil)

Ficar em 1° na fase de grupos

650 mil euros (cerca de R$ 3,4 milhões)

Ficar em 2° na fase de grupos

325 mil euros (cerca de R$ 1,7 milhão)

Eliminatórias

300 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão)

Oitavas

600 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões)

Quartas

1 milhão de euros (cerca de R$ 5,2 milhões)

Semifinal

2 milhões de euros (cerca de R$ 10,3 milhões)

Vice-campeão

3 milhões de euros (cerca de R$ 15,5 milhões)

Campeão

5 milhões de euros (cerca de R$ 25,9 milhões)

Vale destacar que a premiação é acumulativa. Ou seja, caso a equipe não tenha sido campeã, mas tenha chegado na semifinal, ela recebe os 2 milhões de euros pelo lugar em que chegou no torneio, além das premiações das outras questões e fases anteriores.