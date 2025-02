Onde assistir a Real Madrid x Girona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste neste domingo (23), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Girona se enfrentam neste domingo (23), às 12h15 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela classificação às oitavas de final da Champions League após vencer o Manchester City por 6 a 3 no placar agregado, o Real Madrid volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. No momento, os merengues buscam reassumir a liderança, perdida para o Barcelona. Com os mesmos 51 pontos do rival, o Real soma uma derrota e dois empates nas últimas três partidas.

Por outro lado, o Girona ocupa a décima posição, com 31 pontos. Em 24 jogos disputados, o time registra nove vitórias, quatro empates e 11 derrotas. Aproveitamento de 43%.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Fran García, Camavinga, Ceballos, Tchouaméni, Brahim Díaz, Vinícius Jr, Mbappé.

Girona: Gazzaniga; D. López, Krejci, Blind, Martinez, Romeu, Van de Beek, Gutiérrez, Gil, Miovski, Stuani.

Desfalques

Real Madrid

Bellingham cumprirá suspensão, enquanto Dani Carvajal e Eder Militão seguem no departamento médico.

Girona

Arnaut Danjuma e Viktor Tsygankov estão lesionados, enquanto Yangel Herrera está suspenso.

Quando é?