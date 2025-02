Chaveamento da Champions League 2024/25: os cruzamentos do mata-mata até a final

Confira a trajetória dos clubes remanescentes do mata-mata da principal competição europeia

Principal competição de clubes do futebol europeu, a Champions League entra agora em sua fase mais aguardada: o mata-mata. As oitavas de final foram definidas após o encerramento dos playoffs, que deixaram alguns gigantes do continente fora dos 16 finalistas.

Com o novo formato da Champions League, a temporada 2024/25 trouxe novidades, como a fase de liga – um grupo unificado – e uma eliminatória anterior às oitavas de final. Dessa etapa, avançaram clubes que não poderiam ficar de fora do clímax da competição, como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Por outro lado, equipes como Juventus, Manchester City, Milan e Sporting não conseguiram sequer ultrapassar essa fase.

Com 16 clubes ainda na disputa pela "orelhuda", o chaveamento das oitavas até a final já está definido. Entre os oito confrontos, há dérbi, duelo local, reedição de final de Champions e muito mais. Confira o caminho das equipes até a grande decisão, que acontece na Allianz Arena, em maio.