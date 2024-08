LaLiga: os artilheiros do Campeonato Espanhol na temporada 2024/25

Veja quem são os líderes em gols marcados no Campeonato Espanhol

O Campeonato Espanhol inicia a temporada 2024/25 com a promessa de ainda mais emoção e talento. Enquanto clubes tradicionais, como Real Madrid e Barcelona, continuam a dominar os holofotes, a competição se enriquece com o ressurgimento de equipes como Atlético de Madrid, Sevilla e Valencia, além do crescente protagonismo de times como o Girona e Real Sociedad.

Esta temporada, a La Liga promete ser um palco vibrante de novos talentos e estrelas em ascensão, com a artilharia prometendo ser ainda mais disputada à medida que novos nomes entram em cena para desafiar os veteranos. Prepare-se para uma temporada repleta de jogadas brilhantes, surpresas e uma batalha intensa pelo título.

Ícones da artilharia das últimas temporadas abriram espaço para uma nova geração de talentos. No Real Madrid, a dupla brasileira Vinícius Júnior e Rodrygo se destaca como as novas estrelas da equipe, enquanto Jude Bellingham, com uma temporada de estreia impressionante, e agora Kylian Mbappé também ganham destaque. No Barcelona, Robert Lewandowski demonstrou que a experiência é um grande trunfo, mantendo-se como um dos principais artilheiros e continuando a impressionar com seus números. No Atlético de Madrid, Antoine Griezmann segue mostrando sua classe e liderança, desempenhando um papel crucial na manutenção da equipe entre os favoritos de La Liga, mas agora ao lado de Julián Álvarez e Alexander Sørloth.

A temporada 2023/24 foi marcada por diversas surpresas, como a do ucraniano Artem Dovbyk, do Girona, que se destacou como um dos principais goleadores da competição com 24 gols. Agora, a temporada 2024/25 promete ser um campo fértil para novas estrelas e uma competição acirrada pela artilharia.

Atualizado em 16 de agosto de 2024, às 16h15 (de Brasília)

