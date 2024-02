Onde assistir a RB Leipzig x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), na Red Bull Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Leipzig recebe o Real Madrid na tarde desta terça-feira (13), às 17h (de Brasília), na Red Bull Arena, na Alemanha, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

No SBT, o jogo será narrado por Cléber Machado com os comentários de Mauro Beting, além de Nadine Basttos analisando a arbitragem. A partida de volta está marcada para o dia 6 de março, no Estádio Santiago Bernabéu.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Girona por 4 a 0 no Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta as atenções para a disputa da Champions League. Maior campeão do torneio, com 14 títulos, os merengues terminaram a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Foram seis vitórias e encerraram na liderança do Grupo C, com oito pontos a mais que o Napoli, segundo colocado.

Do outro lado, o RB Leipzig conquistou a classificação para as oitavas de final da Champions após terminar na vice-liderança do Grupo G, com 12 pontos, seis a menos que o invicto Manchester City. Até agora, os alemães acumulam quatro vitórias e duas derrotas.

Prováveis escalações

RB Leipzig: Péter Gulácsi; Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann, Willi Orban e David Raum; Kevin Kampl, Xaver Schlager, Dani Olmo e Xavi Simons; Lois Openda e Yussuf Poulsen. Técnico: Marco Rose.

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni, Daniel Carvajal e Ferland Mendy; Federico Valverde, Toni Kroos e Eduardo Camavinga; Joselu (Brahim Díaz), Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

RB Leipzig

Amadou Haidara, lesionado, segue fora.

Real Madrid

Bellingham, com torção no tornozelo, é desfalque.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de fevereiro de 2024

terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Red Bull Arena - Leipzig, ALE

Red Bull Arena - Leipzig, ALE Arbitragem: Irfan Peljto (árbitro), Senad Ibrisimbegović e Davor Beljo (assistentes), Miloš Gigovic (quarto árbitro), Pol van Boekel (VAR)