Onde assistir a PSG x Real Sociedad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio Parc des Princes; veja como acompanhar na TV e na internet

O PSG recebe o Real Sociedad na tarde desta quarta-feira (14), às 17h (de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada, o PSG volta suas atenções para a Champions League. Em busca do título inédito, os parisienses terminaram a primeira fase na vice-liderança do Grupo F, com oito pontos, três a menos que o líder Borussia Dortmund. Até agora, registram dois empates, duas vitórias e duas derrotas.

Para o confronto, o técnico Luis Enrique terá o retorno de Mbappé, que foi poupado na vitória sobre o Lille por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Francês. A partida de volta das oitavas de final está marcada para o dia 5 de março, na Espanha.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Real Sociedad surpreendeu ao terminar a fase de grupos na liderança do Grupo D, com 12 pontos. Invicta na competição, a equipe soma três vitórias e três empates, mesma pontuação que a Inter de Milão, que ficou em segundo lugar devido ao saldo de gols.

Prováveis escalações

PSG: Gigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Marquinhos e Lucas Beraldo; Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz e Vitinha; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Jon Pacheco e Javi Galán; Martin Zubimendi, Mikel Merino, Takefusa Kubo e Beñat Turrientes; Arsen Zakharyan e André Silva. Técnico: Imanol Alguacil Barrenetxea.

Desfalques

PSG

Lesionados, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Sergio Rico, Nuno Mendes e Layvin Kurzawa estão fora.

Real Sociedad

Sheraldo Becker, Kieran Tierney, Álvaro Odriozola, Carlos Fernández e Aihen Muñoz estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Parc des Princes - Paris, FRA

Estádio Parc des Princes - Paris, FRA Arbitragem: Marco Guida (árbitro), Ciro Carbone e Giorgio Peretti (assistentes), Fabio Maresca (quarto árbitro), Paolo Valeri (VAR)