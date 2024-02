Onde assistir a Porto x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), no Estádio do Dragão; veja como acompanhar na TV e na internet

Porto e Arsenal se enfrentam na tarde desta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília) no Estádio do Dragão, em Portugal, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2023/24. A volta está marcada para o dia 12 de março, em Londres. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa).

Na terceira posição do Campeonato Português, o Porto vem de vitória sobre o Estrela Amadora por 2 a 0 e agora volta as atenções para a Champions League. Na fase de grupos, o Dragão terminou na vice-liderança do Grupo H, com 12 pontos. Até o momento, registra quatro vitórias e dois empates. Um aproveitamento de 66%.

Do outro lado, o Arsenal chega embalado com cinco vitórias consecutivas na Premier League. Em busca do título inédito da Champions League, os Gunners terminaram na liderança do Grupo B, somando 13 pontos. Até o momento, acumulam quatro vitórias, um empate e uma derrota. A melhor campanha da equipe inglesa no torneio foi na temporada 2005/06, quando chegou à final, mas foi derrotada pelo Barcelona.

Prováveis escalações

Porto: Costa; Mario, Pepe, Otavio, Sanchez; Pepe, Varela, Gonzalez, Galeno; Taremi, Evanilson.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli.

Desfalques

Porto

Zaidu Sanusi sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior e será desfalque até o final da temporada.

Arsenal

Thomas Partey, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu e Fabio Vieira seguem fora.

Quando é?