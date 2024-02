Onde assistir a Napoli x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), no Estádio Diego Armando Maradona; veja como acompanhar na TV e na internet

Napoli e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (20), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Genoa por 1 a 1 no Campeonato Italiano, o Napoli volta as atenções para o início do mata-mata da Champions League. A equipe italiana encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, com 10 pontos, oito a menos que o Real Madrid. Até aqui, foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Um aproveitamento de 55%.

Do outro lado, o Barcelona chega embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos do Campeonato Espanhol. Em busca do sexto título da Champions - o último levantado foi na temporada 2014/15 - os catalães encerraram a primeira fase na liderança do Grupo H, com 12 pontos. Até o momento, soma quatro vitórias e dois empates.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Leo Ostigard e Pasquale Mazzocchi; Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Hamed Traorè; Matteo Politano, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Walter Mazzarri.

Barcelona: Ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e João Cancelo; Andreas Christensen, Frenkie de Jong e Pedri; Lamine Yamal, Vitor Roque e Robert Lewandowski. Técnico: Xavi.

Desfalques

Napoli

Piotr Zielinski não foi inscrito para disputar o torneio.

Barcelona

Ferran Torres, Sergi Roberto, Alex Balde e Marcos Alonso seguem fora.

Quando é?