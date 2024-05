Onde assistir a Nacional-URU x River Plate ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), no Estádio Gran Parque Central; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nacional-URU e River Plate se enfrentam na noite desta terça-feira (07), às 21h (de Brasília), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Na liderança do Grupo H, com nove pontos, o River Plate busca manter o aproveitamento de 100% na Libertadores. Até agora, os Millonarios venceram o Deportivo Táchira e o Nacional-URU por 2 a 0, além do Libertad por 2 a 1.

Do outro lado, o Nacional-URU chega embalado com cinco vitórias consecutivas na temporada. A última derrota foi justamente para o River Plate na segunda rodada da Libertadores. No torneio, a equipe ocupa a vice-liderança do Grupo H, com seis pontos.

Prováveis escalações

Nacional-URU: Luis Mejía; Leandro Lozano, Juan Izquierdo, Mateo Antoni, Fredy Martínez; Christian Oliva, Felipe Cairus; Alexis Castro, Antonio Galeano, Gastón González; Rubén Betancourt.

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Leandro González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra; Pablo Solari, Claudio Echeverri, Ezequiel Barco; Miguel Borja.

Desfalques

Nacional-URU

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Quando é?