Onde assistir Monterrey x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais sobre o time de Messi na Copa dos Campeões da Concacaf

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10) por vaga na semifinal da ‘Concachampions’; veja onde assistir ao vivo

Monterrey e Inter Miami vão a campo nesta quarta-feira (10), às 23h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. A partida será no estádio BBVA, em Guadalupe, no México, e a transmissão ao vivo será por conta do canal ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming alinhado à emissora (veja a programação dos jogos).

Confiante na classificação após vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Monterrey aposta suas fichas no fator casa para decidir sua vaga nas semifinais. Além de ter eliminado o Cincinnati nas oitavas de final, o clube está na terceira colocação do Campeonato Mexicano e garantido nos playoffs, o que aumenta a expectativa em torno do avanço.

O time de Lionel Messi, Luis Suárez e companhia volta os olhares à Copa dos Campeões da Concacaf após ter empatado o último jogo da MLS por 2 a 2 com o Colorado Rapids. O Inter Miami já está há quatro jogos sem vitória e saiu atrás nos primeiros 90 minutos, mas contará com seu camisa 10 de volta como titular para tentar converter o resultado.

O critério de gols fora de casa é colocado em prática na Concachampions. Em caso de igualdade nos gols fora e no agregado geral, a partida é decidida nas penalidades máximas. Quem passar enfrenta o Columbus Crew na semifinal.

Prováveis escalações

Monterrey: Andrada; Medina, Guzmán, Moreno e Arteaga; Romo e Rodríguez; Meza, Canales e Gonzalez; Berterame. Técnico: Fernando Ortiz.

Inter Miami: Callender; Weigandt, Avilés, Freire e Jordi Alba; Sergio Busquets, Sunderland e Gómez; Gressel, Luis Suárez e Lionel Messi. Técnico: Gerardo Martino.

Desfalques

Monterrey

Sem desfalques confirmados.

Inter Miami

Taylor, Kryvtsov, Redondo, Farias, Fray, Robinson e Bright são desfalques, todos decorrentes de lesões. Além deles, Campana é dúvida após sair por um desconforto no primeiro tempo do jogo passado, e Ruiz foi expulso na ida.

Quando é?

Data: quarta-feira, 10 de abril de 2024

Horário: 23h30 (de Brasília)