Onde assistir a Manchester United x Burnley ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Após golearem o lanterna do Campeonato Inglês, equipes se enfrentam neste sábado (27), no Old Trafford; confira a transmissão e outras informações

Manchester United e Burnley se enfrentam neste sábado (27), às 11h (horário de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontecerá no Old Trafford, em Manchester, e será transmitido ao vivo pelo serviço Star+, streaming por assinatura do grupo Disney que transmite eventos esportivos da ESPN (veja a programação dos jogos na íntegra).

O Manchester United recebe o Burnley buscando se manter na zona de classificação para a Conference League na próxima temporada. A equipe ocupa a sexta colocação na tabela da Premier League, com 53 pontos, apenas três pontos à frente do Newcastle, o sétimo colocado e também de olho na vaga europeia. No último confronto, pela rodada atrasada do Campeonato Inglês, o United viveu um jogo dramático - e assim tem sido durante toda a temporada - contra o Sheffield United, mas conseguiu sair vitorioso por 4 a 2, apesar de ter saído atrás no placar. O grande destaque da partida foi Bruno Fernandes, que marcou dois gols e deu uma assistência para Hojlund deixar o dele. O outro gol do jogo foi marcado pelo questionado Harry Maguire, de cabeça.

Do outro lado, o Burnley está em uma situação ainda mais delicada. A equipe comandada pelo ex-jogador do Manchester City, Vicent Kompany, ocupa a 19ª colocação na tabela com 23 pontos, e luta para escapar da do rebaixamento. O Burnley está apenas três pontos atrás do Nottingham Forest, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Em seu confronto contra o Sheffield United, válido pela rodada 34, o time do noroeste da Inglaterra goleou por 4 a 1. Uma vitória imporante e animadora para a sequência da temporada.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Casemiro e Diogo Dalot; Kobbie Mainoo, Eriksen e Bruno Fernandes; Antony, Alejandro Garnacho e Rasmus Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

Burnley: Muric; Assignon, Dara O'Shea, Estève, Taylor; Vitinho, Josh Cullen, Berge, Larsen; Foster e Odobert Técnico: Vincent Kompany.

Desfalques

Manchester United

Rashford, Varane, Lindelöf, Evans, Amrabat, Martial, Mount, Shaw, Martínez, Kambwala e Malacia fazem parte da extensa lista de desfalques por lesão dos Red Devils.

Burnley

Koleosho, Beyer, Redmond, Ramsey e Al-Dakhil são baixas de Kompany para o confronto

Quando é?

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Horário: 11h (de Brasília)