Quem vai vencer a Premier League? Prevendo resultados de Liverpool, Manchester City e Arsenal

Apenas dois pontos separam os três primeiros colocados do Campeonato Inglês, mas ainda restam 12 rodadas; quem será o campeão?

No mesmo período do ano na última edição da Premier League, parecia ao certo que o Arsenal quebraria sua fila de espera por títulos e se sagraria campeão da liga após quase 20 anos. No entanto, na reta final, os comandados de Mikel Arteta foram ultrapassados pelo Manchester City, e garantiram à equipe de Guardiola o tricampeonato.

Apesar do favoritismo dos atuais campeões para este ano, já é março e eles não estão na liderança. O Liverpool é o líder momentâneo, forte concorrente à taça, mesmo em um período que deveria ser de transição para os Reds por ser o final da ‘Era Klopp’. O Arsenal segue com campanha bem superior às da última década, se mantendo no topo desde o início da edição e acreditando como ano passado na quebra do jejum.

São três grandes times na briga pelo troféu da liga mais concorrida da Europa. Entretanto, quem sairá por cima? A GOAL tenta prever o futuro do torneio, abaixo, e analisa os próximos confrontos das equipes.