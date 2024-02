Onde assistir a Madureira x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste sábado (17), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Madureira e Fluminense se enfrentam neste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos, com um empate e duas derrotas, o Madureira entra em campo pressionado. No momento, ocupa a oitava posição da Taça Guanabara, com 10 pontos conquistados. Na última rodada, a equipe perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1.

Do outro lado, o Fluminense perdeu a liderança para o Flamengo na última rodada ao empatar sem gols com o Vasco. No momento, ocupa a vice-liderança, com 18 pontos. Em oito partidas disputadas, conquistou cinco vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Madureira: Douglas; Almir, Marcão, Pedro Cavallini e Guilherme Zóio; Patrick Vieira, Waguininho e Pablo Pardal; Hugo Borges, Rodrigão e Antônio Carlos. Técnico: Daniel Neri.

Fluminense: Fábio; Guga, Felipe Melo, Felipe Andrade e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Renato Augusto; Germán Cano e Jhon Arias. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Madureira

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Thiago Santos, expulso contra o Vasco, está fora, assim como Keno e Samuel Xavier, que estão lesionados.

Quando é?