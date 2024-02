Onde assistir a Liverpool x Southampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), em Anfield; confira escalações, transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Southampton se enfrentam nesta quarta-feira (28), a partir das 17h (de Brasília), em Anfield, Liverpool, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming (veja a programação completa).

Após conquistar o título da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool agora direciona seus esforços para a Copa da Inglaterra. Os Reds venceram a Copa da Liga após superar o Chelsea, em Wembley, pelo placar de 1 a 0. O título chega a Anfield de maneira heróica, visto que o time tem, aproximadamente, 12 baixas no elenco por lesão.

Do outro lado, o Southampton, que ocupa a quarta colocação da Championship com vantagem de 11 pontos sobre o quinto colocado, tem grandes chances voltar à elite do Campeonato Inglês na próxima temporada. Na FA Cup, por sua vez, a equipe se classificou diante do Watford na fase anterior, com grande vitória por 3 a 0.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Conor Bradley, Jarrel Quansah, Ibrahima Konate, Andy Robertson; Trey Nyoni, Mac Allister, Bobby Clark; Harvey Elliott, Cody Gakpo e Luis Días. Técnico: Jurgen Klopp.

Southampton: Gavin Bazunu; Walker-Peters, Jack Stephens, Harwood-Bellis, Jan Bednarek; Joe Aribo, Shea Charles, Stuart Armstrong; Adam Armstrong, Ryan Fraser e Che Adams. Técnico: Russell Martin.

Desfalques

Liverpool

Alisson, Trent Alexander-Arnold, Stefan Bajcetic, Joel Matip, Diogo Jota, Thiago Alcântara, Curtis Jones, Szoboszlai, Endo, Darwin Núnez, Salah e Gravenbech são desfalques.

Southampton

Juan Larios e Ross Stewart desfalcam a equipe.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Anfield - Liverpool, ING