Onde assistir a Lazio x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio Olímpico de Roma; veja como acompanhar na TV e na internet

Lazio e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (14), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois de duas derrotas e um empate na temporada, a Lazio voltou a vencer na última rodada do Campeonato Italiano ao derrotar o Cagliari por 3 a 1. Agora, a equipe direciona suas atenções para a disputa do mata-mata da Champions League.

Os italianos garantiram a classificação para as oitavas de final ao terminarem na vice-liderança do Grupo E, com 10 pontos, quatro a menos que o líder Atlético de Madrid. Até aqui, somam três vitórias, um empate e duas derrotas na fase de grupos.

Do outro lado, o Bayern de Munique busca seu sétimo título da Champions. Sua última conquista foi na temporada 2019/20, quando derrotou o PSG por 1 a 0. Na atual temporada, os bávaros avançaram para as oitavas de final após terminarem na liderança isolada do Grupo A, com 16 pontos. O time alemão está invicto, somando cinco vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Lazio: Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Mario Gila, Alessio Romagnoli e Adam Marusic; Nicolò Rovella, Mattéo Guendouzi e Luis Alberto; Pedro (Gustav Isaksen), Felipe Anderson e Immobile. Técnico: Maurizio Sarri.

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Eric Dier e Alphonso Davies; Aleksandar Pavlovic e Leon Goretzka; Leroy Sané, Thomas Muller e Jamal Musiala; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Desfalques

Lazio

Patric segue com problema no ombro.

Bayern de Munique

Lesionados, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Konrad Laimer e Bouna Sarr são desfalques.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Roma - Roma, ITA

Estádio Olímpico de Roma - Roma, ITA Arbitragem: François Letexier (árbitro), Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (assistentes), Stéphanie Frappart (quarta árbitra), Jérôme Brisard (VAR)