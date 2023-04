O time mineiro está no grupo F da competição sul-americana

Os oito grupos da Copa Sul-Americana de 2023 foram definidos pela Conmebol, por meio de sorteio. Todos os times conhecem seus adversários e a agenda de jogos também foi divulgada. O América-MG começa sua trajetória contra o Peñarol-URU, no Independência. O último compromisso da fase de grupos é contra o próprio time uruguaio, fora de casa, no dia 29 de junho.

As outras equipes que estão no grupo F da Copa Sul-Americana são o Defensa y Justicia-ARG e o Millonarios-COL.

Para a edição de 2023, os direitos de transmissão da Sul-Americana sofreram mudanças. Na TV aberta, o SBT será o responsável por transmitir a competição, enquanto na TV fechada, a ESPN será a responsável. Os torcedores também poderão acompanhar o torneio no Star+ e no Paramount+, no streaming.

A GOAL te mostra onde assistir aos jogos do América-MG ao vivo na Sul-Americana 2023.