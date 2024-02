Onde assistir a Ituano x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (24), no Estádio Novelli Junior; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Novelli Junior, em Itu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, da HBO Max e do Paulistão Play no streaming, além da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após empatar com o Rionegro Águilas sem gols no primeiro jogo da segunda fase da Libertadores, o RB Bragantino volta as atenções para a disputa do Paulistão. No momento, a equipe ocupa a liderança do Grupo C, com 15 pontos.

Do outro lado, o Ituano, eliminado da Copa do Brasil para o São Luiz por 2 a 1, busca a recuperação. Com a demissão de Marcinho, a equipe será comandada pelo auxiliar Douglas Leite. No Paulistão, equipe de Itu aparece na terceira posição do Grupo A, com seis pontos, um a menos que a Portuguesa, segunda colocada.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Duarte, João Vialle, Vitão e Jonathan Silva; Miqueias, Gabriel Falcão e Aluisio; Bruno Alves, Pablo Diogo e José Carlos. Técnico: Douglas Leite (auxiliar).

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Raul e Lucas Evangelista; Laquintana, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Ituano

Eduardo Person está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Thonny Anderson, Matheus Maia, Claudinho, José Aldo, Jean Pyerre e Neto Berola estão lesionados.

RB Bragantino

Helinho, expulso contra o São Paulo, cumprirá suspensão, enquanto Eduardo Santos, Henry Mosquera, Matheus Fernandes e Nathan Camargo estão no departamento médico.

