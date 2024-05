Onde assistir a Ituano x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (26), no Estádio Novelli Junior; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Novelli Junior, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Na lanterna da Série B, com apenas três pontos conquistados, o Ituano vai em busca da reabilitação. Em seis jogos disputados, registra cinco derrotas e uma vitória. A Ponte Preta, por sua vez, soma seis pontos, com uma vitória, três empates e duas derrotas. Na última rodada, empatou sem gols com a Chapecoense.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Vitão, Claudinho e Jonathan; Rodrigo (José Aldo), Miquéias e Eduardo Person; Léozinho, Thonny Anderson e Vinícius Paiva.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Haquín, Sérgio Raphael (Edson) e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson, Lucas Buchecha (Ramon) e Élvis; Iago Dias e Gabriel Novaes (Jeh).

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Luiz Felipe está no departamento médico, enquanto Matheus Régis cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 26 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Novelli Junior - Itu, SP

Arbitragem: Jonathan Benkenstein (árbitro), Lucio Bierdorf e Mauricio Coelho Silva (assistentes), Guilherme Nunes (quarto árbitro), Gilberto Rodrigues (VAR)